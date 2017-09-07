Выпустить Пулю. Новая звезда «Боруссии», которая затмит Дембеле

Дортмунд — один из очагов европейского футбола, где в нынешнем сезоне должно быть горячо, как в раскалённой печке, и даже потеря Усмана Дембеле ничего не значит. Да, ушёл большой талант, зато «Боруссия» нашла Петера Боша, тренера-психа с видением футбола, вызывающим инфаркты у фанатов на стадионе. Голландец обожает оперировать словами «агрессия» и «движение», а его команды идеально соответствовали обширному тренерскому лексикону: бешено прессинговали, поднимали защитную линию настолько высоко, насколько это возможно, и бросали все силы в атаку. «Барселона» отнимает мяч после потери за 3 секунды. А мы — не «Барселона», так что у нас задача возвращать мяч обратно за две, — говорил Бош, тренируя «Аякс». Настоящий псих, ну.

Стиль Боша требует мощной физподготовки, потной работы в тренажёрке, готовности закрывать любые позиции в атаке, и Усман Дембеле мог бы идеально вписаться в такую картинку. Самовольный побег с выключенным телефоном изменил отношение к Дембеле в Дортмунде, но клуб от этого ничего не потерял — сбагрил дезертира за дикие деньги, а замену французу нашёл в своём же составе.

Один из законов «Боруссии» последних лет гласит: если ушёл молодой, мы встроим в состав более молодого. Кристиану Пулишичу всего 18, и к своему возрасту он собрал огромный букет рекордов — стал самым молодым игроком «Боруссии» в Лиге чемпионов, самым молодым автором гола в ЛЧ, самым молодым американцем в еврокубках, самым молодым автором дубля в Бундеслиге… можно продолжать перечислять рекорды Пулишича, где ключевым будет напор на возраст игрока. Американскому хорвату плевать на паспорт: «Я устал от людей, которые говорят, сколько мне лет. Для меня это не имеет значения. Я чувствую, что могу выстрелить».

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BVH6QV_Fumu/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Win your moment????‍♂️</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Christian (@cmpulisic) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-06-09T15:19:15+00:00">Июн 9 2017 в 8:19 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

История Пулишича не в том, что американский тинейджер с исключительными данными приезжает в Европу и ставит все подряд рекорды с пометкой «самый молодой». Гораздо важнее, как и кто закладывал базу, чтобы Кристиан стал таким крутым. Марк Пулишич, отец игрока, был футзалистом и знал, что самые техничные ребята в Южной Америке начинают карьеру в футзале, на маленьких площадках, в формате 5 на 5. Когда Крису было 8 лет, Марк переехал работать в Мичиган, но в Детройте не было футзальных лиг. Как быть?



Создать свою футзальную лигу. Марк арендовал три баскетбольные площадки, поставил ворота, собрал команды — и всё ради того, чтобы Кристиан оттачивал технику. «Мини-футбол улучшил мою технику и способность работать на ограниченном пространстве», — говорит Пулишич-младший. Всё не зря.



Марк Пулишич заморочился, чтобы его сын был максимально готов к профессиональному футболу. Атаку вёл по всем фронтам. Устраивал семейные просмотры футбола, в которых Кристиан с 6 лет мог объяснить, как и куда надо было сделать пас. Не ограничивал Пулишича в своих желаниях: «Многие родители кормят детей после матчей только фруктами и водой, а Кристиан мог выйти после матча с пакетом чипсов. Но я не родитель, который будет бить по рукам и скажет: не ешь это». На каникулы отправлял сына на различные стажировки — Кристиан успел побывать в «Барселоне», «Челси», «Вильярреале», «Порту» и ПСВ. Пулишича возили, не чтобы куда-то пристроить, а чтобы вывести его из зоны комфорта. «Мы хотели, чтобы он мог приспосабливаться к ситуациям, где он не лучший игрок в своей команде», — отмечает Марк.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:36.898148148148145% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BNAjYDGjGgj/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Huge 3 points today against Bayern???? #bvb</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Christian (@cmpulisic) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-11-19T22:33:29+00:00">Ноя 19 2016 в 2:33 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В европейский футбол Пулишич прыгал прокачанным игроком во всех качествах, и технических, и ментальных. В Дортмунде, где всегда ценят быстрых смекалистых пацанов, Кристиана обязаны были раскусить. На сборы с «Боруссией» Пулишича брал ещё Юрген Клопп — и так впечатлился, что спустя полтора года прислал в бывший клуб факс из «Ливерпуля». Томас Тухель восхищался игровым интеллектом Пулишича и быстрой адаптацией к основе Дортмунда, а Петер Бош вряд ли вообще будет восхищаться американцем через прессу. Однако если оставить за скобками недостаточную мышечную массу, Крис — идеальный игрок для футбола голландца.



Томас Тухель называл подопечного скромнягой, однако сам Пулишич спокойно рассказывает о своих достоинствах: «У меня хорошая физика, быстрота, способность бороться за мяч. Я всегда пытаюсь идти в отбор или навязывать сопернику борьбу». Первый гол «Боруссии» в сезоне Пулишич забил, объясняя тезис на практике: американец накрыл Хави Мартинеса рядом со штрафной, убежал на свидание с вратарём и хладнокровно попал под опорную ногу. Кристиан редко отбирает сам, зато гораздо чаще провоцирует отбор у соперника — поддавливает защитников в момент приёма мяча, выхода из обороны. Дальше за работу берутся профильные вышибалы, Вайгль и Шахин.

Второе качество — умение сыграть на всех позициях в атаке, которое отмечал Пулишич. У Боша его любовь добавлять динамики по всей ширине поля будет к месту: в своих 4−3−3 голландец одобряет постоянную смену позиций. В прошлогодний «Аякс» Бош брал Бертрана Траоре чистым нападающим, потом сдвинул его направо, когда разыгрался Каспер Дольберг, но приветствовал новые смещения Траоре в середину. Его «Аякс» много двигался в атаке, и здесь тоже создаётся комфортная для Пулишича среда: свой гол «Баварии» Пулишич забил рывком через центр, «Вольфсбургу» — после удара с правого угла штрафной, а самые острые моменты матча с «Гертой» создавал через левый полуфланг.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:51.36363636363637% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BROmgMrFYMO/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">What a game?? With my Portuguese "friend"?</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Christian (@cmpulisic) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-03-04T19:35:45+00:00">Мар 4 2017 в 11:35 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Вдобавок Пулишич сочетает в себе качества, которые есть у Дембеле — тяга к дриблингу и умение грамотно открыться под передачи из глубины. Бош вовсю эксплуатирует качества американца: в матче с «Вольфсбургом» Пулишич на дриблинге прошёл 7 соперников, а на приёме передач отрезал 89. Как и многие современные инсайды, Пулишич любит получить пас в полуфланге и резко рвануть вперёд, тем более что с самоуверенностью и любовью брать игру на себя у Кристиана полный порядок. Адаптация к футболу Боша проходит настолько легко, что незамеченной остаётся адаптация ко взрослой жизни. Предыдущие 2,5 года Кристиан прожил вместе с отцом, теперь Марк оставил сына одного. Опять же, чтобы Крис учился выходить из зоны комфорта.