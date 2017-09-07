Перешедший из «Астаны» Максимович может покинуть «Валенсию» и перейти в другой клуб за 3 миллиона евро

Ранее Максимович мог уйти в «Алавес» на правах аренды, но этот переход не состоялся, так как трансферное окно в Испании закрылось 1 сентября. Серб не входит в планы главного тренера «Валенсии» Марселино, который возглавил клуб уже после подписания контракта с Максимовичем.

В текущем сезоне Максимович отыграл всего две минуты в двух турах чемпионата Испании. В «Фенербахче» готовы заплатитm за его трансфер 3 миллиона евро. При этом контракт Максимовича с «Валенсией» рассчитан до 2022 года, а его опция выкупа составляет 100 миллионов евро — клаусулу в трудовых договорах обязывает прописывать законодательство Испании. Помешать сделке с «Фенербахче» может нехватка времени — трансферное окно в Турции закроется 8 сентября.

Состав «Валенсии» Максимович пополнил в июле, перейдя на правах свободного агента из «Астаны». Предварительный контракт с «летучими мышами» он подписал еще зимой — тогда же испанский клуб не смог договориться о выкупе трансфера. В итоге Максимович в первой половине 2017 года ни разу не играл и даже не попадал в заявку на матчи «Астаны».

В составе «Астаны» Максимович выступал с февраля 2015 по июнь 2017 года. Он дважды выигрывал чемпионат Казахстана и один раз Кубок страны, а также играл в групповых раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы.

22-летний Максимович стал первым в истории футболистом, который перешел из казахстанского клуба в команду «большой пятерки» (чемпионаты Англии, Германии, Испании, Италии и Франции).