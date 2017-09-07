Марсело: Когда мне было 18 лет, слышал об интересе со стороны ЦСКА

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Об этом футболист рассказал в интервью AS. Было это, когда одному из лидеров «Реала» было всего 18 лет.

«В конце моего первого сезона «Реал» хотел отдать меня в аренду, чтобы я набрался опыта. Но я думал, что если уйду, могу больше не вернуться. Тогда я спросил: «Если не подпишу бумаги об аренде, мне не нужно будет уходить?». Я знал, что им придётся нанять головорезов, чтобы заставить меня подписать бумаги. Поэтому я сказал: «Я останусь здесь и буду набираться опыта», после чего встал и ушёл.

Когда мне исполнилось 18 лет, некоторые европейские клубы проявляли ко мне интерес. Я слышал, что ЦСКА и «Севилья» хотели заполучить меня. В то время в «Севилье» было много бразильцев, так что я знал, всё будет в порядке.

Когда я впервые зашёл в раздевалку, я увидел Робиньо, Роберто Карлоса, Касильяса, Бекхэма. Я знал этих парней по видеоиграм. Они могли съесть меня живьём, — рассказал Марсело.

С момента своего перехода 29-летний Марсело принял участие в 413 матчах, забил 28 голов и отдал 78 результативных передач.