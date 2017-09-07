Адамс: Венгер ничему не научил меня в «Арсенале»

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«Если говорить о подготовке к матчам, восстановлении, он был лучше всех. Как психолог, в отношении с игроками он был фантастическим, не имеет равных, но чему он меня научил? Ничему. Он научил меня обороняться? Нет. Он не научил ничему ни Уинтерберна, ни Диксона, ни Боулда, ни Симэна», — цитирует Адамса Mirror.

Тони Адамс играл за «Арсенал» на протяжении всей карьеры. На его счету 339 матчей за лондонский клуб.