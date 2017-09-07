Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30926781/
7 сентября 2017, 11:52 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Бонуччи и Игуаин — самые высокооплачиваемые игроки в Серии А

Защитник «Милана» Леонардо Бонуччи и нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин зарабатывают больше всех в итальянской Серии А.

Защитник Милана <span class=error>Леонардо</span> <span class=error>Бонуччи</span> и нападающий <span class=error>Ювентуса</span> <span class=error>Гонсало</span> <span class=error>Игуаин</span> зарабатывают больше всех в итальянской Серии А. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

По данным Gazzetta dello Sport, оклад Бонуччи составляет € 8 млн, а Игуаина — € 7,5 млн, однако в контракте итальянского защитника есть ряд бонусов, за счёт которых сумма может возрасти до € 10 млн.

Третье место в списке самых высокооплачиваемых футболистов занимает форвард «Ювентуса» Пауло Дибала (€ 7 млн). Далее следуют Дуглас Коста («Ювентус»), Джанлуиджи Доннарумма («Милан») — по € 6 млн.

Интересно, что среди тренеров самым высокооплачиваемым является Массимилиано Аллегри — € 7 млн. Второе место занимает наставник «Интера» Лучано Спеллатти — € 4 млн.

Милан
Новости Матчи Состав Статистика
Ювентус
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости

«Мама позвонила, когда я завоевала медаль. Но я не взяла трубку»

Рейтинг лучших клубов мира. «Зенит» лучше ЦСКА, «Спартак» — на 74-м месте

Гинер: Будогосский должен уйти, происходит настоящий произвол

Зрители стоя приветствовали Шарапову после победы над Халеп