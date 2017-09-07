Бонуччи и Игуаин — самые высокооплачиваемые игроки в Серии А
Защитник «Милана» Леонардо Бонуччи и нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин зарабатывают больше всех в итальянской Серии А.
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По данным Gazzetta dello Sport, оклад Бонуччи составляет € 8 млн, а Игуаина — € 7,5 млн, однако в контракте итальянского защитника есть ряд бонусов, за счёт которых сумма может возрасти до € 10 млн.
Третье место в списке самых высокооплачиваемых футболистов занимает форвард «Ювентуса» Пауло Дибала (€ 7 млн). Далее следуют Дуглас Коста («Ювентус»), Джанлуиджи Доннарумма («Милан») — по € 6 млн.
Интересно, что среди тренеров самым высокооплачиваемым является Массимилиано Аллегри — € 7 млн. Второе место занимает наставник «Интера» Лучано Спеллатти — € 4 млн.
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