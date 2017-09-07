«Могу петь и танцевать без водки». Слуцкий дает обещание, шутит про Аршавина и вспоминает об уходе из ЦСКА

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ОБ УХОДЕ ИЗ ЦСКА

— Я совмещал посты главного тренера сборной России и ЦСКА, и очень устал. Сложно бороться за титул и управлять национальной командой. Ко мне было много внимания.

Однажды я подумал: «Стоп, ты должен остановиться». Мне был нужен новый вызов. Только некоторые из моих друзей и семьи поддержали решение уволиться из ЦСКА. Остальные подумали, что я глупец.

ШОУ НА СВАДЬБЕ АДАМОВА И ОБЕЩАНИЕ ПРОЧИТАТЬ РЭП

Леонид Слуцкий вспомнил эпизод со свадьбы Романа Адамова, где он прочитал рэп молодоженам. Наставник пообещал записать еще одну песню, если выведет «тигров» в премьер-лигу в этом сезоне.

— Тогда я даже пошел в студию, чтобы записать трек. Это история наших отношений. Я горжусь тем, что 15 игроков «Олимпии» стали профессионалами, а Адамов и Колодин выиграли бронзу на Евро-2008. Я встречаюсь с ними каждый год, это моя вторая семья.

В песне я спросил жену Ромы: «Ты уверена, что хочешь выйти за него замуж?». Предупредил ее, что это последний шанс передумать. Был ли я пьян? Нет. Мне не нравится водка. Могу петь и танцевать без алкоголя.

Да, если мы выйдем в премьер-лигу, то я буду читать рэп и танцевать!

ОБ АРШАВИНЕ

— Аршавин — лучший игрок России 2000-х годов. Но все думали, что он ленив. Мы шутили: когда Андрей поет гимн перед игрой, он уже устал и должен быть заменен.

О ТРАНСФЕРАХ В «ХАЛЛЕ»

— Мы должны адаптироваться как можно быстрее и подготовить новых футболистов, чтобы они соответствовали нашим принципам и философии. Каждый наш новичок является игроком хорошего уровня, но всем нужно время на адаптацию. Времени на самом деле не так много, ведь мы теперь будем играть каждые 3−4 дня, но мы рады работать.

Я рад, что трансферное окно закрылось. Был сложный период, много переговоров — я не знал, кто останется, кто уйдет и придет. Теперь я точно знаю, с кем буду работать, и мы полностью сосредоточимся на таком сложном турнире, как чемпионшип.

О СВОЕЙ ТРАВМЕ

— Моя травма? Сейчас это очень смешно, но в то время так не было. Мое левое колено разбилось на 1000 кусочков, как стекло. Когда я думаю о том, смог бы я вернуться в прошлое и снова прожить год в больнице, я бы ответил «нет», я бы лучше умер. Три месяца я просто лежал на спине, я не мог встать и сходить в туалет.

Сейчас я люблю использовать выражение: «Что тебя не убивает, делает тебя сильнее». Доктор говорил, что я буду инвалидом, что не смогу нормально ходить, но я смог.

Когда я восстанавливался, я мог сгибать колено на один миллиметр каждый день. Для меня это был невероятный успех — как выиграть чемпионат мира. Я выжил и выбрал новый путь. В тот день умер футболист и родился тренер.

О МЕЧТАХ и «ЧЕЛСИ»

— Возможно, однажды я возглавлю «Челси»? Ты должен заслужить следующий шаг. Сейчас я полностью сконцентрирован на «Халле». Если ты начинаешь мечтать о будущем, тогда может проиграть три матча подряд. И тогда ты снова будешь сидеть дома и мечтать о новой работе в чемпионшипе.

Следующий матч «Халл» проведет 8 сентября против «Дерби Каунти», встреча начнется в 21.45 по московскому времени.