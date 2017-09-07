Месси может не сыграть с «Севильей», если Аргентина попадёт в стыковые матчи ЧМ
Футболисты «Барселоны» Лионель Месси и Хавьер Маскерано могут пропустить домашний матч 11-го тура чемпионата Испании с «Севильей», который состоится 5 ноября, сообщает Marca.
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Причиной этого может стать возможное попадание сборной Аргентины в стыковые игры отборочного раунда чемпионата мира — 2018.
Если аргентинская команда останется на пятом месте в южноамериканской группе, то 6 ноября в первом стыковом матче она сыграет с победителем Океании командой Новой Зеландии.
В то же время если на пятом месте окажется сборная Уругвая, то матч с «Севильей» рискует пропустить нападающий «Барселоны» Луис Суарес.
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