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7 сентября 2017, 10:09 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Иньеста не намерен покидать «Барселону», но есть вопросы, связанные с зарплатой

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста не намерен менять клубную прописку, утверждает испанское интернет-издание Sport.

Полузащитник Барселоны <span class=error>Андрес</span> <span class=error>Иньеста</span> не намерен менять клубную прописку утверждает испанское <nobr>интернет-издание</nobr> Sport. Увеличить
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Согласно информации источника, одной из приоритетных задач футболиста в ближайшем будущем является продление контракта с каталонским клубом. Агенты игрока сборной Испании работают именно в этом направлении.

Клуб предложил Иньесте контракт, согласно которому он по окончании каждого сезона будет волен сам решать свою дальнейшую судьбу. Изначально Иньеста не имеет возражений, но есть вопросы, связанные с зарплатой игрока. Иньеста считает, что клуб должен оценить его по достоинству.

В Испании поднялся большой шум после того, как Иньеста опроверг слова президента сине-гранатовых Хосепа Марии Бартомеу. Последний, в частности, сказал, что уже достигнута принципиальная договорённость с Иньестой относительно продления контракта.

Договор 33-летнего футболиста с каталонцами действует до лета 2018 года.

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