Иньеста не намерен покидать «Барселону», но есть вопросы, связанные с зарплатой
Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста не намерен менять клубную прописку, утверждает испанское
интернет-издание Sport.
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Видимо, что-то случилось...
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Согласно информации источника, одной из приоритетных задач футболиста в ближайшем будущем является продление контракта с каталонским клубом. Агенты игрока сборной Испании работают именно в этом направлении.
Клуб предложил Иньесте контракт, согласно которому он по окончании каждого сезона будет волен сам решать свою дальнейшую судьбу. Изначально Иньеста не имеет возражений, но есть вопросы, связанные с зарплатой игрока. Иньеста считает, что клуб должен оценить его по достоинству.
В Испании поднялся большой шум после того, как Иньеста опроверг слова президента
Договор 33-летнего футболиста с каталонцами действует до лета 2018 года.
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