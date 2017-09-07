Рибери отклонил предложения из Китая и Катара
Полузащитник мюнхенской «Баварии» Франк Рибери отклонил предложения из Китая и Катара, несмотря на то что они были достаточно привлекательными с финансовой точки зрения.
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Видимо, что-то случилось...
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Французский футболист намерен продолжить выступление за немецкий гранд.
«У меня были предложения из Китая и Катара, но пока я в надлежащем состоянии, меня они не интересуют. Естественно, деньги важны, поскольку играют определённую роль для приятной жизни. Тем не менее они никогда не будут на первом месте, и я никогда не перейду
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