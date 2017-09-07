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7 сентября 2017, 9:54 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Рибери отклонил предложения из Китая и Катара

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Франк Рибери отклонил предложения из Китая и Катара, несмотря на то что они были достаточно привлекательными с финансовой точки зрения.

Полузащитник мюнхенской Баварии Франк <span class=error>Рибери</span> отклонил предложения из Китая и Катара несмотря на то что они были достаточно привлекательными с финансовой точки зрения. Увеличить
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Французский футболист намерен продолжить выступление за немецкий гранд.

«У меня были предложения из Китая и Катара, но пока я в надлежащем состоянии, меня они не интересуют. Естественно, деньги важны, поскольку играют определённую роль для приятной жизни. Тем не менее они никогда не будут на первом месте, и я никогда не перейду из-за них в другой клуб», — приводит слова Рибери интернет-издание Sport1.

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