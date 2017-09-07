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7 сентября 2017, 9:47 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

В «РБ Лейпциг» исключают покупку дорогостоящих игроков

Руководство «РБ Лейпциг» не намерено раскошеливаться на приобретение дорогостоящих футболистов.

Руководство РБ Лейпциг не намерено раскошеливаться на приобретение дорогостоящих футболистов. Увеличить
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Об этом сообщил спортивный директор немецкого клуба Ральф Рангник.

«Председатель наблюдательного совета “Шальке-04” Клеменс Тённис недавно сказал, что его клуб также должен покупать игроков за € 50 млн. Но я не могу представить подобного в “Лейпциге” в ближайшие пять лет. Наш клуб должен просто проводить селекционную работу соответствующего уровня, чтобы в будущем открывать таких футболистов, как Наби Кейта и Вернер. Именно таков наш путь, которому я не вижу альтернативы», — приводит слова Рангника интернет-портал Goal.

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