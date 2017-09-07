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7 сентября 2017, 9:28 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Роналду приобрёл Ferrari базовой стоимостью в $ 550 тыс

Нападающий мадридского «Реала» и национальной команды Португалии Криштиану Роналду стал обладателем Ferrari F12 TDF.

Нападающий мадридского Реала и национальной команды Португалии <span class=error>Криштиану</span> <span class=error>Роналду</span> стал обладателем Ferrari F12 TDF. Увеличить
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Пополнением в личном гараже футболист похвастался в своём «инстаграме», опубликовав фотографию на фоне автомобиля и написав: «Прибыла!».

Что касается технических характеристик Ferrari F12 TDF, мощность двигателя составляет 780 л.с. Максимальная скорость — 340 километров в час. Спорткар разгоняется до 100 км/ч за 2,9 секунды. Эта модель выпущена в лимитированном количестве, её базовая стоимость — около $ 550 тыс.

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