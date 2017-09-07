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7 сентября 2017, 9:06 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Слуцкий: Если «Халл» вернётся в АПЛ, я буду и петь, и читать рэп, и танцевать

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий рассказал, каким образом отметит успех своей команды в случае возвращения «тигров» в элиту английского футбола.

Главный тренер <span class=error>Халл</span> Сити Леонид <span class=error>Слуцкий</span> рассказал каким образом отметит успех своей команды в случае возвращения тигров в элиту английского футбола. Увеличить
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Напомним, в начале своей карьеры в Англии российский тренер исполнил для своих футболистов «Катюшу» в рамках известной британской традиции для новичков.

«Я могу петь и танцевать без алкоголя, нет проблем. Мне не нравится водка. Буду ли я снова петь для своих игроков? Конечно, если мы вернёмся в Премьер-лигу, я буду и петь, и читать рэп, и танцевать», — заверил Слуцкий в разговоре с журналистами издания Daily Mail.

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