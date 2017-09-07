Слуцкий: Если «Халл» вернётся в АПЛ, я буду и петь, и читать рэп, и танцевать

Напомним, в начале своей карьеры в Англии российский тренер исполнил для своих футболистов «Катюшу» в рамках известной британской традиции для новичков.



«Я могу петь и танцевать без алкоголя, нет проблем. Мне не нравится водка. Буду ли я снова петь для своих игроков? Конечно, если мы вернёмся в Премьер-лигу, я буду и петь, и читать рэп, и танцевать», — заверил Слуцкий в разговоре с журналистами издания Daily Mail.