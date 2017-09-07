Федерация футбола Испании призвала Вильяра к добровольной отставке

Там говорится, что федерация функционирует в нормальном режиме под руководством исполняющего обязанности главы организации Хуана Луиса Ларреа. Добровольная отставка Вильяра позволит в ближайшее время провести выборы нового президента.

18 июля полиция провела обыск в офисе испанской футбольной федерации. Он был инициирован с целью проверить данные о нанесении финансового ущерба организации ее руководством, а также о коррупции при избрании Вильяра на очередной президентский срок. Гражданская гвардия в ходе обысков арестовала по меньшей мере 10 человек, в том числе Вильяра. Задержанных подозревают в хищении €45 млн.

Вильяр впервые занял пост президента федерации в 1988 году, в мае он был переизбран на очередной президентский срок. Чиновник претендовал на пост президента Союза европейских футбольных ассоциаций в 2016 году, но позднее снял свою кандидатуру с выборов.