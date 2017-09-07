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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30922706/
7 сентября 2017, 9:03 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Федерация футбола Испании призвала Вильяра к добровольной отставке

ТАСС, 7 сентября. Совет директоров Королевской футбольной федерации Испании призвал к скорейшей добровольной отставке Анхеля Марию Вильяра, который отстранен от футбольной деятельности в связи с подозрениями в коррупции. Соответствующее заявление размещено на официальном сайте федерации.

Там говорится, что федерация функционирует в нормальном режиме под руководством исполняющего обязанности главы организации Хуана Луиса Ларреа. Добровольная отставка Вильяра позволит в ближайшее время провести выборы нового президента.

18 июля полиция провела обыск в офисе испанской футбольной федерации. Он был инициирован с целью проверить данные о нанесении финансового ущерба организации ее руководством, а также о коррупции при избрании Вильяра на очередной президентский срок. Гражданская гвардия в ходе обысков арестовала по меньшей мере 10 человек, в том числе Вильяра. Задержанных подозревают в хищении €45 млн.

Вильяр впервые занял пост президента федерации в 1988 году, в мае он был переизбран на очередной президентский срок. Чиновник претендовал на пост президента Союза европейских футбольных ассоциаций в 2016 году, но позднее снял свою кандидатуру с выборов.
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Испанская футбольная федерация призвала Вильяра как можно скорее оставить пост главы

Испанская футбольная федерация призвала Вильяра как можно скорее оставить пост главы

МОСКВА, 7 сен — Р-Спорт. Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) призвала Анхеля Марию Вильяра, который был отстранен от футбольной деятельности по подозрению в коррупции, как можно скорее подать в отставку с поста президента организации.
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