Испанская футбольная федерация призвала Вильяра как можно скорее оставить пост главы

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Вильяр, его сын Горка, а также вице-президент RFEF и глава федерации футбола Тенерифе Хуан Падрон и секретарь региональной организации Рамон Эрнандес были арестованы 18 июля во время антикоррупционного рейда. Чиновников подозревают в ненадлежащем управлении, растрате, коррупции и фальсификации документов, а общий ущерб от их деятельности оценивается в 45 миллионов евро. Высший спортивный совет Испании отстранил Вильяра, который в мае был в восьмой раз подряд был переизбран на должность главы RFEF, на год от деятельности.

Организацию возглавил Хуан Луис Ларреа. В июле Вильяр покинул пост старшего вице-президента совета Международной федерации футбола (ФИФА). Он являлся членом совета ФИФА с 1998 года.