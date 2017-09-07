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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30922674/
7 сентября 2017, 1:53 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Испанская футбольная федерация призвала Вильяра как можно скорее оставить пост главы

МОСКВА, 7 сен — Р-Спорт. Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) призвала Анхеля Марию Вильяра, который был отстранен от футбольной деятельности по подозрению в коррупции, как можно скорее подать в отставку с поста президента организации.

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) призвала Анхеля Марию Вильяра который был отстранен от футбольной деятельности по подозрению в коррупции как можно скорее подать в отставку с поста президента организации. Увеличить
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Вильяр, его сын Горка, а также вице-президент RFEF и глава федерации футбола Тенерифе Хуан Падрон и секретарь региональной организации Рамон Эрнандес были арестованы 18 июля во время антикоррупционного рейда. Чиновников подозревают в ненадлежащем управлении, растрате, коррупции и фальсификации документов, а общий ущерб от их деятельности оценивается в 45 миллионов евро. Высший спортивный совет Испании отстранил Вильяра, который в мае был в восьмой раз подряд был переизбран на должность главы RFEF, на год от деятельности.

Организацию возглавил Хуан Луис Ларреа. В июле Вильяр покинул пост старшего вице-президента совета Международной федерации футбола (ФИФА). Он являлся членом совета ФИФА с 1998 года.

«Совет директоров RFEF, собравшийся сегодня в своей штаб-квартире, подтвердил, что федерация и ее органы функционируют абсолютно нормально, поддерживая Хуана Луиса Ларреа в его должности. Несмотря на вышесказанное, совет директоров был проинформирован о том, что на встрече с президентом Вильяром ему была передана просьба о необходимости уйти в отставку и ответить как можно скорее. Это сделает возможным выборы нового президента», — говорится в заявлении на официальном сайте RFEF.
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