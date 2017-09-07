Испанская футбольная федерация призвала Вильяра как можно скорее оставить пост главы
МОСКВА, 7 сен —
Р-Спорт. Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) призвала Анхеля Марию Вильяра, который был отстранен от футбольной деятельности по подозрению в коррупции, как можно скорее подать в отставку с поста президента организации.
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Видимо, что-то случилось...
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Вильяр, его сын Горка, а также
Организацию возглавил Хуан Луис Ларреа. В июле Вильяр покинул пост старшего
«Совет директоров RFEF, собравшийся сегодня в своей
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