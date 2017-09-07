«Манчестер Сити» зимой попробует купить Санчеса за 20 миллионов фунтов?

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Отметим, что летом «Сити» неоднократно пытался выкупить права на Санчеса. Максимальная сумма отступных, предложенная клубом из Манчестера, составляла 74 миллиона фунтов. «Арсенал» вел переговоры, потому что рассчитывал подписать контракт с хавбеком «Монако» Тома Лемаром. В итоге сделка сорвалась, из-за чего переход Санчеса в стан «горожан» не состоялся.

По данным источника, «Манчестер Сити» собирается снизить сумму отступных за нападающего, поскольку его контракт с «Арсеналом» рассчитан до конца сезона-2017/18. Боссы манчестерцев рассчитывают, что «канониры» согласятся на продажу, чтобы не расставаться с форвардом летом бесплатно.

Напомним, Алексис Санчес выступает за «Арсенал» с 2014 года. За это время он принял участие в 145 матчах во всех клубных турнирах, забив 72 мяча.