Президент УЕФА Чеферин поддержал идею сокращения летнего трансферного окна
ТАСС, 6 сентября. Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин поддерживает идею сокращения летнего трансферного окна. Об этом сообщает The Times.
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«Я знаю, что идут серьезные дискуссии о сокращении летнего трансферного окна в Европе, и мы следим за этим, — сказал Чеферин. — На мой взгляд, плохо, когда футболисты начинают сезон в одном клубе, но оказываются в другом до закрытия трансферного окна. Я считаю, что окно не должно быть слишком долгим, и я поддерживаю его сокращение».
В ведущих европейских чемпионатах трансферный период обычно завершается до 1 сентября. В текущем сезоне к этому моменту было сыграно три тура английского первенства.
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