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6 сентября 2017, 15:57 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Президент УЕФА Чеферин поддержал идею сокращения летнего трансферного окна

ТАСС, 6 сентября. Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин поддерживает идею сокращения летнего трансферного окна. Об этом сообщает The Times.

В четверг владельцы 20 клубов английской премьер-лиги проведут голосование по вопросу сокращения трансферного окна начиная с сезона-2018/19. Увеличить
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В четверг владельцы 20 клубов английской премьер-лиги будут голосовать по вопросу сокращения трансферного окна, начиная с сезона-2018/19. Для введения новых правил необходимо одобрение 14 клубов из 20. По информации издания, нововведение планируют поддержать владельцы 17 клубов.

«Я знаю, что идут серьезные дискуссии о сокращении летнего трансферного окна в Европе, и мы следим за этим, — сказал Чеферин. — На мой взгляд, плохо, когда футболисты начинают сезон в одном клубе, но оказываются в другом до закрытия трансферного окна. Я считаю, что окно не должно быть слишком долгим, и я поддерживаю его сокращение».

В ведущих европейских чемпионатах трансферный период обычно завершается до 1 сентября. В текущем сезоне к этому моменту было сыграно три тура английского первенства.
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