Бывший нападающий «Шахтера» вернулся в Бельгию

21-летний нападающий начинал свою карьеру в клубе «Вестерло», где он прошёл через все юношеские команды. В «Шахтер» форвард перабрался из бельгийского «АСВ Гел», клуб выступающий во втором дивизионе страны, где он забил 9 мячей за сезон.



За «горняков» 21-летний нападающий провел всего 12 матчей, забил 1 гол.