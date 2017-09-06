Бывший нападающий «Шахтера» вернулся в Бельгию
По информации авторитетного портала Transfermarkt,
экс-нападающий карагандинского «Шахтера» Алессио Аллегрия пополнил состав клуба «Патро Эйсден», выступающего в третьем дивизионе Бельгии, сообщает корреспондент KazFootball.kz.
21-летний нападающий начинал свою карьеру в клубе «Вестерло», где он прошёл через все юношеские команды. В «Шахтер» форвард перабрался из бельгийского «АСВ Гел», клуб выступающий во втором дивизионе страны, где он забил 9 мячей за сезон.
За «горняков» 21-летний нападающий провел всего 12 матчей, забил 1 гол.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter