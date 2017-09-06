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6 сентября 2017, 10:48 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Бывший нападающий «Шахтера» вернулся в Бельгию

По информации авторитетного портала Transfermarkt, экс-нападающий карагандинского «Шахтера» Алессио Аллегрия пополнил состав клуба «Патро Эйсден», выступающего в третьем дивизионе Бельгии, сообщает корреспондент KazFootball.kz.

21-летний нападающий начинал свою карьеру в клубе «Вестерло», где он прошёл через все юношеские команды. В «Шахтер» форвард перабрался из бельгийского «АСВ Гел», клуб выступающий во втором дивизионе страны, где он забил 9 мячей за сезон.

За «горняков» 21-летний нападающий провел всего 12 матчей, забил 1 гол.

Шахтер Кг
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