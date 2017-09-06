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6 сентября 2017, 8:46 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Футболист Эдегор подтвердил, что продлил контракт с мадридским «Реалом»

МОСКВА, 6 сен — Р-Спорт. Норвежский полузащитник 18-летний Мартин Эдегор, права на которого принадлежат мадридскому «Реалу», продлил контракт с испанским футбольным клубом.

Эдегор перешел в «Реал» в январе 2015 года из норвежского «Стрёмсгодсета», выступал в основном за молодежную команду «Королевского клуба», который в начале текущего года отдал его в аренду в голландский «Херенвен».

Отвечая на вопрос, рассчитан ли его нынешний контракт до лета 2018 года, 18-летний хавбек в интервью VG заявил: «Нет, он будет действовать немного дольше».

Transfermarkt.com утверждает, что Эдегор связан с «Реалом» соглашением до 2021 года. В прошлом сезоне футболист провел 17 матчей за «Херенвен».

В марте 2015 года Эдегор стал самым молодым игроком, вышедшим на поле в стартовом составе в матче отборочного цикла чемпионата Европы по футболу.

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