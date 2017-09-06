ФИФА отказалась принимать от «Лестера» документы по трансферу Адриена Силвы

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Англичане договорились со «Спортингом» о переходе в последний день трансферного окна, но не успели все оформить в срок.

«Лестер» попросил ФИФА продлить регистрацию на несколько часов, но получил отказ. Теперь «лисы» совместно со «Спортингом» и представителями футболиста будут искать выход из этого положения.