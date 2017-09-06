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6 сентября 2017, 1:47 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

ФИФА отказалась принимать от «Лестера» документы по трансферу Адриена Силвы

ФИФА не приняла документы для регистрации новичка «Лестера» Адриена Силвы, сообщает Sky Sports.

ФИФА не приняла документы для регистрации новичка <span class=error>Лестера</span> <span class=error>Адриена</span> <span class=error>Силвы</span>. Увеличить
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Англичане договорились со «Спортингом» о переходе в последний день трансферного окна, но не успели все оформить в срок.

«Лестер» попросил ФИФА продлить регистрацию на несколько часов, но получил отказ. Теперь «лисы» совместно со «Спортингом» и представителями футболиста будут искать выход из этого положения.

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