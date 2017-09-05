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5 сентября 2017, 21:56 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Барселона» хочет подписать Гризманна, чтобы убедить Месси остаться

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн может сменить клубную прописку, утверждает Don Balon.

Нападающий <span class=error>Атлетико</span> Антуан Гризманн может сменить клубную прописку. Увеличить
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В подписании контракта с форвардом заинтересована «Барселона». Сине-гранатовые готовы выплатить сумму отступных, прописанную в договоре с 26-летним французом.

По мнению руководства каталонцев это должно убедить Лионеля Месси остаться в команде. Ранее сообщалось, что аргентинец отказывается продлевать контракт с «Барсой».

Отметим, что сумма отступных за Гризманна составляет 200 миллионов евро. Предполагалось, что во время следующего летнего трансферного окна она уменьшится вдвое. Напомним, что француз играет за «Атлетико» с 2014 года.

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