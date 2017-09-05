«Барселона» хочет подписать Гризманна, чтобы убедить Месси остаться
Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн может сменить клубную прописку, утверждает Don Balon.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В подписании контракта с форвардом заинтересована «Барселона».
По мнению руководства каталонцев это должно убедить Лионеля Месси остаться в команде. Ранее сообщалось, что аргентинец отказывается продлевать контракт с «Барсой».
Отметим, что сумма отступных за Гризманна составляет 200 миллионов евро. Предполагалось, что во время следующего летнего трансферного окна она уменьшится вдвое. Напомним, что француз играет за «Атлетико» с 2014 года.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter