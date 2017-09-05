«Монако» получил награду Ассоциации европейских клубов
Ассоциация европейских клубов (ECA) наградила «Монако» за выдающиеся спортивные достижения в сезоне-2016/17, когда команда дошла до полуфинала Лиги чемпионов и стала чемпионом Франции.
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Трофей за выдающиеся спортивные достижения представлявший монегасков на съезде ECA Филипс Донт получил из рук уже бывшего председателя организации —
«Монако» благодаря, в частности, успешному выступлению в Лиге чемпионов переместился в рейтинге европейских клубов с 58-го на 29-е место.
Напомним, лучшим клубом 2017 года по версии ECA был признан мадридский «Реал».
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