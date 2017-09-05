Соперник «Спартака» в ЛЧ «Марибор» вышел в ¼ финала Кубка Словении

В матче 1/8 турнира «Марибор» на выезде со счётом 3:0 одержал победу над клубом «Табор».

Голами в составе гостей отметились Александер Райчевич (34-я минута) и Ясмин Мешанович, оформивший дубль (76-я и 88-я минуты).

Напомним, в первом туре группового этапа ЛЧ «Спартак» в гостях сыграет именно с «Марибором» (13 сентября). Помимо словенской и российской команд в группе Е находятся «Ливерпуль» и «Севилья».