Симеоне продлил контракт с «Атлетико» до 2020 года

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В прошлом сезоне предыдущее соглашение между «Атлетико» и Симеоне, изначально рассчитанное до 2020 года, было сокращено на два года и переподписано до конца июня 2018 года с улучшением условий, касающихся зарплаты аргентинского специалиста.

Симеоне возглавляет «Атлетико» с 2011 года. Под его руководством «матрасники» становились чемпионами Испании, обладателями Кубка и Суперкубка страны, победителями Лиги Европы и обладателями Суперкубка УЕФА, а также дважды доходили до финала Лиги чемпионов. В 2013 и 2014 годах аргентинец признавался тренером года в Испании. В минувшем сезоне «Атлетико» занял третье место в чемпионате Испании и дошел до полуфинала Лиги чемпионов.