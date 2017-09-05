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5 сентября 2017, 14:20 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Симеоне продлил контракт с «Атлетико» до 2020 года

МОСКВА, 5 сен — Р-Спорт. Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне продлил контракт до 30 июня 2020 года, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

Главный тренер мадридского Атлетико Диего Симеоне продлил контракт до 30 июня 2020 года сообщается на официальном сайте футбольного клуба. Увеличить
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В прошлом сезоне предыдущее соглашение между «Атлетико» и Симеоне, изначально рассчитанное до 2020 года, было сокращено на два года и переподписано до конца июня 2018 года с улучшением условий, касающихся зарплаты аргентинского специалиста.

Симеоне возглавляет «Атлетико» с 2011 года. Под его руководством «матрасники» становились чемпионами Испании, обладателями Кубка и Суперкубка страны, победителями Лиги Европы и обладателями Суперкубка УЕФА, а также дважды доходили до финала Лиги чемпионов. В 2013 и 2014 годах аргентинец признавался тренером года в Испании. В минувшем сезоне «Атлетико» занял третье место в чемпионате Испании и дошел до полуфинала Лиги чемпионов.

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