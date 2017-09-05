«Атырау» провел двусторонний матч

Поскольку несколько игроков основного состава разъехались по сборным и некоторые не имели возможности играть из-за травмы, Сергею Павлову пришлось привлекать к матчу также футболистов из дубля. Игра, которая прошла вместо вечерней тренировки, состояла из двух таймов по 35 минут.

Основу «темно-зеленых» составили более опытные игроки, а «белых» — более резервный состав, смешанный с молодежью. В середине первого тайма рукой в штрафной площади сыграл Обшивач.

Судья назначил пенальти, который хладнокровно реализовал Йован Джокич (0:1). Следом, Бекжан Абдрахман, получив пас от Жагорова переиграл Нарзикулова (0:2). А во втором тайме счет остался неизменным. Таким образом, «белые» одержали победу в двустороннем матче.

«Нефтяники продолжат подготовку к следующему матчу в КПЛ против «Астаны». Как ожидается, они вылетят в столицу 7 сентября, а сам матч со столичной «Астаной» состоится 9 сентября в 17:00 по местному времени.

Атырау (первый состав) — Атырау (второй состав) 0:2

Голы: Джокич (с пенальти), Абдрахман.