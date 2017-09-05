«Крумкачы» обрели спонсора

Переговоры между сторонами начались в июне, в конце первого круга чемпионата Беларуси. Сообщается, что представители ОБК посетили несколько домашних матчей футбольного клуба «Крумкачы» и прониклись командной атмосферой и энергией футбола.

«Мы очень рады, что обрели такого сильного партнера, как “ОБКстандарт”, — отмечает Евгений Саковский, маркетолог “Крумкачоў”. — Сотрудничество будет в первую очередь связано с брендом моторного масла Texaco Havoline. Мы планируем проведение рекламных акций с участием футболистов, в том числе на стадионе во время домашних матчей. Кроме того, “ОБКстандарт” будет перечислять на счет футбольного клуба весь доход с каждой проданной канистры с сентября по ноябрь. Так что призываем всех наших болельщиков-автовладельцев выбирать моторное масло Havoline!»



Поддержка спорта для «ОБКстандарт» — дело не новое. Компания выступает спонсором и партнером различных команд в хоккее, дрифтинге, скоростном маневрировании и т. д. К тому же, узнав о том, что «Крумкачы» собирают деньги на краудфандинговой платформе, директор по маркетингу «ОБКстандарт» Глеб Томашов не смог пройти мимо: «Крумкачы» — его любимый футбольный клуб.