«Крумкачы» обрели спонсора
Футбольный клуб «Крумкачы» объявил на своем официальном сайте о сотрудничестве с компанией «ОБКстандарт», одной из крупнейших торговых представителей мировых брендов автомобильных масел и автокосметики.
Переговоры между сторонами начались в июне, в конце первого круга чемпионата Беларуси. Сообщается, что представители ОБК посетили несколько домашних матчей футбольного клуба «Крумкачы» и прониклись командной атмосферой и энергией футбола.
«Мы очень рады, что обрели такого сильного партнера, как “ОБКстандарт”, — отмечает Евгений Саковский, маркетолог “Крумкачоў”. — Сотрудничество будет в первую очередь связано с брендом моторного масла Texaco Havoline. Мы планируем проведение рекламных акций с участием футболистов, в том числе на стадионе во время домашних матчей. Кроме того, “ОБКстандарт” будет перечислять на счет футбольного клуба весь доход с каждой проданной канистры с сентября по ноябрь. Так что призываем всех наших
Поддержка спорта для «ОБКстандарт» — дело не новое. Компания выступает спонсором и партнером различных команд в хоккее, дрифтинге, скоростном маневрировании
«Наша компания, как и большинство белорусов, восхищается “Крумкачамi”. Это действительно уникальная команда, которая смогла из любительского спорта выйти в Высшую лигу, — говорит Глеб. — Конечно, мы хотим и дальше наблюдать за их успехами и я, как преданный фанат, просто не мог сидеть, сложа руки, зная, что могу
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