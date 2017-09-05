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5 сентября 2017, 10:57 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Милан» сделал «Наполи» запрос по трансферу Рейны

Голкипер «Наполи» Пепе Рейна интересен «Милану».

Gazzetta dello Sport сообщает, что россонери сделали неаполитанцам запрос по трансферу 35-летнего вратаря. Рейна хотел покинуть «Наполи» во время летнего трансферного окна, но остался в Неаполе. При этом контракт испанца истекает летом 2018 года.

«Милан» хочет заполучить опытного вратаря на тот случай, если команду покинет 18-летний Джанлуиджи Доннарумма, в услугах которого заинтересован «ПСЖ». В контракте итальянца прописана сумма отступных в размере € 70 млн. Руководство «Милана» не хочет продавать Доннарумму и считает, что Рейна может создать здоровую конкуренцию, которая пойдёт молодому вратарю на пользу.

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