«Барселона» дважды отказалась от возможности подписать Дибалу в пользу Коутиньо

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Об этом сообщает AS со ссылкой на La Sexta. Согласно сообщениям, «Ювентус» был готов обсудить с «Барселоной» вариант с продажей 23-летнего Дибалы за € 120 млн, но каталонцев интересовал Коутиньо.

17 августа состоялась встреча между вице-президентом «Барселоны», агентом Дибалы и исполнительным директором «Ювентуса». В ходе разговора каталонцам сообщили, что аргентинец хочет играть в «Барсе» и туринцы готовы к переговорам. Несмотря на это, спортивный директор «Барселоны» Роберт Фернандес отклонил предложение, посчитав, что Дибала не сможет играть бок о бок с партнёром по национальной сборной Лионелем Месси. В итоге каталонцы сосредоточились на Коутиньо, но и его заполучить не смогли.

За два до закрытия трансферного окна «Ювентус» вновь вышел на «Барселону» с предложением, но получил отказ.