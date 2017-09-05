«Барселона» дважды отказалась от возможности подписать Дибалу в пользу Коутиньо
«Барселона» во время летнего трансферного окна дважды отказалась подписывать контракт с нападающим «Ювентуса» Пауло Дибалой в пользу полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо.
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Видимо, что-то случилось...
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Об этом сообщает AS со ссылкой на La Sexta. Согласно сообщениям, «Ювентус» был готов обсудить с «Барселоной» вариант с продажей 23-летнего Дибалы за € 120 млн, но каталонцев интересовал Коутиньо.
17 августа состоялась встреча между
За два до закрытия трансферного окна «Ювентус» вновь вышел на «Барселону» с предложением, но получил отказ.
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