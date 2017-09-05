Пеле: Мне предлагали играть в «Баварии» рядом с Беккенбауэром

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Однако трёхкратный чемпион мира всегда хранил верность «Сантосу».

«В моих услугах был заинтересован не только мадридский “Реал”. Я получил приглашение от туринского “Ювентуса” и “Наполи”. Также мне предлагали играть в “Баварии” рядом с Францем Беккенбауэром. Я поколебался немного, однако получал наслаждение от выступления в “Сантосе”. Кстати, давайте не будем забывать, что “Сантос” также был великой командой», — приводит слова Пеле Marca.