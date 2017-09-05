Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30899681/
5 сентября 2017, 9:54 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Пеле: Мне предлагали играть в «Баварии» рядом с Беккенбауэром

Бывший нападающий «Сантоса» и сборной Бразилии Пеле отметил, что в своё время в его услугах был заинтересован не один европейский гранд.

Бывший нападающий <span class=error>Сантоса</span> и сборной Бразилии <span class=error>Пеле</span> отметил что в своё время в его услугах был заинтересован не один европейский гранд. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Однако трёхкратный чемпион мира всегда хранил верность «Сантосу».

«В моих услугах был заинтересован не только мадридский “Реал”. Я получил приглашение от туринского “Ювентуса” и “Наполи”. Также мне предлагали играть в “Баварии” рядом с Францем Беккенбауэром. Я поколебался немного, однако получал наслаждение от выступления в “Сантосе”. Кстати, давайте не будем забывать, что “Сантос” также был великой командой», — приводит слова Пеле Marca.

Бавария
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости

«Мама позвонила, когда я завоевала медаль. Но я не взяла трубку»

Рейтинг лучших клубов мира. «Зенит» лучше ЦСКА, «Спартак» — на 74-м месте

Гинер: Будогосский должен уйти, происходит настоящий произвол

Зрители стоя приветствовали Шарапову после победы над Халеп