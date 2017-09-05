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«Кстати, если Месси твердо решил уйти из “Барселоны” бесплатно — вот тут Роману Бабаеву бы и поднапрячься», — написал Уткин.

Напомним, что Месси недоволен нынешний руководством клуба и отказывается продлевать контракт. Нынешнее соглашение сторон рассчитано до лета следующего года.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Кстати, если Месси твердо решил уйти из Барселоны бесплатно - вот тут Роману Бабаеву бы и поднапрячься...</p>— Василий Уткин (@radioutkin) <a href="https://twitter.com/radioutkin/status/904773477579845632">4 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>