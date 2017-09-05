Василий Уткин: Если Месси уйдет бесплатно — вот тут Бабаеву бы и поднапрячься
Телекомментатор Василий Уткин подшутил над генеральным директором ЦСКА Романом Бабаевым.
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«Кстати, если Месси твердо решил уйти из “Барселоны” бесплатно — вот тут Роману Бабаеву бы и поднапрячься», — написал Уткин.
Напомним, что Месси недоволен нынешний руководством клуба и отказывается продлевать контракт. Нынешнее соглашение сторон рассчитано до лета следующего года.
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