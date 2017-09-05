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5 сентября 2017, 9:47 | Футбол: Зарубежный | Onedivision.ru

Василий Уткин: Если Месси уйдет бесплатно — вот тут Бабаеву бы и поднапрячься

Телекомментатор Василий Уткин подшутил над генеральным директором ЦСКА Романом Бабаевым.

Телекомментатор Василий <span class=error>Уткин</span> подшутил над генеральным директором ЦСКА Романом <span class=error>Бабаевым</span>. Увеличить
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«Кстати, если Месси твердо решил уйти из “Барселоны” бесплатно — вот тут Роману Бабаеву бы и поднапрячься», — написал Уткин.

Напомним, что Месси недоволен нынешний руководством клуба и отказывается продлевать контракт. Нынешнее соглашение сторон рассчитано до лета следующего года.

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