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5 сентября 2017, 9:42 | Футбол: Зарубежный | Газета.Ру

ЕСА назвала мадридский «Реал» лучшим клубом 2017 года

Ассоциация европейских клубов (ECA) назвала лучшие футбольные команды 2017 года, сообщает официальный сайт организации.

Ассоциация европейских клубов (ECA) назвала лучшие футбольные команды 2017 года сообщает официальный сайт организации. Увеличить
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Лучшим клубом по версии ЕСА второй год подряд стал мадридский «Реал». Лиссабонский «Спортинг» получил награду за вклад в развитие женского футбола.

Награду за наибольший спортивный прогресс получил «Монако», а клубом с лучшей программой по работе с болельщиками стал «Абердин».

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Гонщик «Формулы-1» Алонсо стал почетным послом футбольного клуба «Реал»

Гонщик «Формулы-1» Алонсо стал почетным послом футбольного клуба «Реал»

ТАСС, 4 сентября. Испанский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Макларен» Фернандо Алонсо стал почетным послом испанского футбольного клуба «Реал». Об этом сообщает пресс-служба команды.
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