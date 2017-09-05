ЕСА назвала мадридский «Реал» лучшим клубом 2017 года

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Лучшим клубом по версии ЕСА второй год подряд стал мадридский «Реал». Лиссабонский «Спортинг» получил награду за вклад в развитие женского футбола.

Награду за наибольший спортивный прогресс получил «Монако», а клубом с лучшей программой по работе с болельщиками стал «Абердин».