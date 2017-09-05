Хосеп Мария Бартомеу: Контракт Месси подписан его отцом

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Ранее в СМИ появилась информация о том, что аргентинец может покинуть клуб на правах свободного агента.

— Контракт Месси? Все согласовано и подписано, — цитирует Sport Бартомеу. — Существует три контракта. Один — с Фондом Месси, который подписан с президентом Фонда и братом игрока. Существует договор о правах на изображение с Месси, подписанный отцом футболиста, который является администратором его компании. Наконец, есть трудовой договор с подписью его отца, который имеет право сделать это.