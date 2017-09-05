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5 сентября 2017, 11:00 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Хосеп Мария Бартомеу: Контракт Месси подписан его отцом

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу рассказал о том, что нападающий Лионель Месси продлил контракт с клубом.

Президент Барселоны <span class=error>Хосеп</span> Мария Бартомеу рассказал о том что нападающий <span class=error>Лионель</span> <span class=error>Месси</span> продлил контракт с клубом. Увеличить
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Ранее в СМИ появилась информация о том, что аргентинец может покинуть клуб на правах свободного агента.

— Контракт Месси? Все согласовано и подписано, — цитирует Sport Бартомеу. — Существует три контракта. Один — с Фондом Месси, который подписан с президентом Фонда и братом игрока. Существует договор о правах на изображение с Месси, подписанный отцом футболиста, который является администратором его компании. Наконец, есть трудовой договор с подписью его отца, который имеет право сделать это.

Когда Лионель приедет из сборной, мы сделаем официальную фотограф-сессию. Контракт действительно подписан еще в июне, а именно 30 июня, в тот же день, когда он женился. Поэтому никаких проблем нет.

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