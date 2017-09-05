Месси, Неймар и Мхитарян вошли в символическую сборную августа по версии WhoScored

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В нее вошли 4 представителя чемпионата Франции, по 2 игрока из чемпионатов, Испании, Германии и Италии, а также один футболист из чемпионата Англии.

Полностью символическая сборная августа выглядит следующим образом: Давид Андраде Николас («Верона»), Дани Алвес («ПСЖ»), Марк Бартра («Боруссия Д»), Мартин Мантовани («Леганес»), Жорже («Монако»), Малком («Бордо»), Артуро Видаль («Бавария»), Генрих Мхитарян («Манчестер Юнайтед»), Неймар («ПСЖ»), Пауло Дибала («Ювентус»), Лионель Месси («Барселона»).