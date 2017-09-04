Буффон рассказал, как принял решение стать голкипером

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«Когда был маленьким, в моей жизни был некий мифический герой — вратарь сборной Камеруна Тома Н’Коно. Я видел его игру на чемпионате мира — 1990, и с тех пор Камерун стал второй любимой сборной, после Италии. Помню, на том чемпионате матчем открытия была игра Камеруна с Аргентиной. Камерун выиграл, и после этого я решил стать голкипером», — приводит слова Буффона Football Italia.