Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30896019/
4 сентября 2017, 21:00 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Буффон рассказал, как принял решение стать голкипером

Голкипер «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон рассказал, как в детстве принял решение стать вратарём.

Голкипер <span class=error>Ювентуса</span> и сборной Италии Джанлуиджи Буффон рассказал как в детстве принял решение стать вратарём. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Когда был маленьким, в моей жизни был некий мифический герой — вратарь сборной Камеруна Тома Н’Коно. Я видел его игру на чемпионате мира — 1990, и с тех пор Камерун стал второй любимой сборной, после Италии. Помню, на том чемпионате матчем открытия была игра Камеруна с Аргентиной. Камерун выиграл, и после этого я решил стать голкипером», — приводит слова Буффона Football Italia.

Ювентус
Новости Матчи Состав Статистика
Сборная Италии
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости

«Мама позвонила, когда я завоевала медаль. Но я не взяла трубку»

Рейтинг лучших клубов мира. «Зенит» лучше ЦСКА, «Спартак» — на 74-м месте

Гинер: Будогосский должен уйти, происходит настоящий произвол

Зрители стоя приветствовали Шарапову после победы над Халеп