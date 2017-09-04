Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30895726/
4 сентября 2017, 20:11 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

СМИ: Женщина впервые назначена главным судьей на матч чемпионата Германии по футболу

ТАСС, 4 сентября. Бибиана Штайнхаус назначена главным судьей матча третьего тура чемпионата Германии по футболу между берлинской «Гертой» и бременским «Вердером». Об этом сообщает Die Welt.

По информации издания, 38-летняя Штайнхаус вошла в список из 23 судей, отобранных для обслуживания матчей высшего дивизиона чемпионата Германии. Официальный список будет опубликован в четверг.

Штайнхаус в течение двух лет работала главным арбитром на матчах второго и третьего дивизионов чемпионата Германии. Также она обслуживала финал чемпионата мира среди женщин и матчи женского олимпийского турнира, а также Лиги чемпионов.

Герта
Новости Матчи Состав Статистика
Вердер
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости

Сборная России по баскетболу досрочно вышла в плей-офф чемпионата Европы

Лукин: ПКР не выполнит самостоятельно ряд пунктов дорожной карты по восстановлению

Дина Аверина: мы с сестрой уже не смотрим на выступления друг друга

На летней Паралимпиаде-2020 в Токио будет разыграно 537 комплектов медалей