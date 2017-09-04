Лукаку: Я не боюсь конкуренции с Ибрагимовичем

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«Златан многое даст нашей команде. С самого начала я говорил ему, что надеюсь на его возвращение в «Манчестер Юнайтед». Я не боюсь конкуренции с ним.