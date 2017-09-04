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4 сентября 2017, 17:59 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Лукаку: Я не боюсь конкуренции с Ибрагимовичем

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку прокомментировал подписание контракта манкунианцев с форвардом Златаном Ибрагимовичем. Соглашение со шведским игроком подписано на один год.

Нападающий Манчестер Юнайтед <span class=error>Ромелу</span> <span class=error>Лукаку</span> прокомментировал подписание контракта манкунианцев с форвардом <span class=error>Златаном</span> Ибрагимовичем. Увеличить
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«Златан многое даст нашей команде. С самого начала я говорил ему, что надеюсь на его возвращение в «Манчестер Юнайтед». Я не боюсь конкуренции с ним.

Дела у меня идут хорошо. Тренер очень помог мне быстро адаптироваться, поэтому все хорошо. Теперь я работаю с тренером, под руководством которого хотел играть уже очень давно. Вместе с ним мы хотим сделать что-то особенное, — приводит слова Лукаку Sky.

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