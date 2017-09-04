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4 сентября 2017, 17:31 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

УЕФА не ведет расследование в отношении «Ман Сити» о нарушении финансового fair play

МОСКВА, 4 сен — Р-Спорт. УЕФА не проводит расследование в отношении английского «Манчестер Сити» по поводу возможного нарушения клубом правил финансового fair play.

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По данным СМИ, «Сити» в летнее трансферное окно потратил на покупку новых игроков около 220 миллионов фунтов стерлингов, а заработал от продажи футболистов около 88 миллионов. Ассошиэйтед пресс сообщило, что Футбольная лига Испании попросила УЕФА проверить соблюдение «горожанами» правил финансового fair play.

«Расследование против “Манчестер Сити”, касающееся возможного нарушения клубом финансового fair play, не ведется. Все сообщения, в которых говорится о таком расследовании, безосновательны», — говорится в сообщении УЕФА, которое приводит журналист Би-би-си Ричард Конвэй.

В 2014 году «ПСЖ» и «Манчестер Сити» уже были наказаны за нарушение правил финансового fair play. Оба клуба были оштрафованы на 60 миллионов евро.

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Новости Зарубежного футбола

Испанская футбольная лига попросила УЕФА начать расследование в отношении «Манчестер Сити»

Испанская футбольная лига попросила УЕФА начать расследование в отношении «Манчестер Сити»

ТАСС, 4 сентября. Испанская футбольная лига хочет, чтобы Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл расследование в отношении английского «Манчестер Сити» на предмет соответствия команды правилам финансового fair play. Об этом сообщает агентство AP.
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