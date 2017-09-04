УЕФА не ведет расследование в отношении «Ман Сити» о нарушении финансового fair play

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По данным СМИ, «Сити» в летнее трансферное окно потратил на покупку новых игроков около 220 миллионов фунтов стерлингов, а заработал от продажи футболистов около 88 миллионов. Ассошиэйтед пресс сообщило, что Футбольная лига Испании попросила УЕФА проверить соблюдение «горожанами» правил финансового fair play.

«Расследование против “Манчестер Сити”, касающееся возможного нарушения клубом финансового fair play, не ведется. Все сообщения, в которых говорится о таком расследовании, безосновательны», — говорится в сообщении УЕФА, которое приводит журналист Би-би-си Ричард Конвэй.

В 2014 году «ПСЖ» и «Манчестер Сити» уже были наказаны за нарушение правил финансового fair play. Оба клуба были оштрафованы на 60 миллионов евро.