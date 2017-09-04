Венгер заявил, что сомневался, стоит ли продлевать контракт с «Арсеналом»

В мае 2017 года французский специалист подписал новое соглашение с «канонирами» на два года. Под руководством Венгера «Арсенал» в прошлом сезоне занял пятое место в чемпионате Англии, а также в рекордный 13-й раз в истории стал обладателем Кубка Англии, в финале обыграв ставшего чемпионом страны «Челси».

«Да, я колебался, принимая решение о продлении контракта, причины были личными. Я работаю здесь (в “Арсенале”) на протяжении 20 лет. Все время ты задаешь себе вопрос, продолжать ли тренировать клуб, отчасти и потому, что сезон получился непростым», — приводит ESPN слова 67-летнего Венгера, который поучаствовал в программе Telefoot на французском ТВ.

На протяжении карьеры тренера Венгер стал с «канонирами» трехкратным чемпионом Англии, семь раз побеждал в Кубке страны. В 2006 году Венгер дошел с «Арсеналом» до финала Лиги чемпионов, в котором «канониры» проиграли «Барселоне» со счетом 1:2.