Зидан: Не горжусь тем, что ударил Матерацци в финале ЧМ

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«Я не гордился этим поступком. Не горжусь им и сейчас. Мне неловко перед молодыми, перед тренерами, волонтерами — всеми, кто старается изменить футбол. Но это часть моей карьеры и моей жизни. Одна из тех ситуаций, которые надо принять — и идти дальше. Пусть они и неприятные», — сказал Зидан в эфире телеканала Telefoot.

Зидан был удален в финальном матче чемпионата мира 2006 года против Италии. В дополнительное время он ударил головой итальянского защитника Марко Матерацци, который его спровоцировал. Удаление случилось в дополнительное время, а победителя матча определила серия пенальти — чемпионами мира стали итальянцы.

Сам Зидан так и не раскрыл, что именно услышал от соперника, а Матерацци через десять лет после того матча признался, что оскорбительно отозвался о сестре француза. «Я сказал глупую вещь. Но реагировать так, как Зидан, не стоило. Во многих городах, в Неаполе, Милане или Париже можно услышать вещи и похуже», — рассказал Матерацци в L’Equipe.

Сразу после окончания ЧМ-2006 Зидан завершил карьеру футболиста, покинув и сборную Франции, и мадридский «Реал». В 2012 году француз начал тренерскую карьеру в молодежной академии «Реала», в 2013-м работал помощником в тренерском штабе Карло Анчелотти, а в 2014-м возглавил молодежную команду «Реала». Главным тренером мадридского клуба Зидан был назначен 4 января 2016 года, сменив на этом посту Рафаэля Бенитеса, а почти через полгода, в конце мая, стал первым французским тренером, выигравшим Лигу чемпионов.

Матерацци объявил о завершении карьеры летом 2011 года, приняв предложение работать послом миланского «Интера». В сентябре 2014-го он возобновил карьеру, став играющим тренером индийского клуба «Ченнай Титанс». В 2015 году Матерацци привел «Ченнай Титанс» к титулу победителя индийской Суперлиги.