Лучшие бомбардиры чемпионата дублеров. Кто они?

Илья ШКУРИН (Витебск) — 11 голов



Шкурин дебютировал во взрослом футболе в июльском матче Кубка страны со «Слуцком» (0:0). 17-летний форвард первым же касанием создал голевой момент для партнера Артема Соловья, а через неделю провел первый поединок в высшей лиге. Еще через семь дней Илья отпраздновал дебютный гол в «элите», забив «Днепру» (2:1). Интересный факт: на лицензировании Шкурин выступал на позиции полузащитника, но в межсезонье тренер дубля Сергей Вехтев рассмотрел в парне форварда. Впереди у Шкурина получается здорово: в 15 матчах — 11 мячей. После первого круга чемпионата агент Валерий Исаев организовал для подопечного просмотр в «молодежке» киевского «Динамо», который не увенчался заключением контракта.

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Владислав МУХАМЕДОВ (БАТЭ) — 11



В августе дублеры БАТЭ разгромили резервистов «Крумкачоў» (9:0), а Мухамедов оформил покер. Владислав имел возможность отличиться и в пятый раз, однако в одном из моментов попал в штангу. С 11 голами он наряду со Шкуриным возглавляет таблицу лучших бомбардиров. Александр Ермакович видит в парне потенциал и привлекает к играм за первую команду БАТЭ. Дебют в высшей лиге у Мухамедова состоялся 16 июня. 19-летний форвард вышел на поле на 81-й минуте матча 12-го тура с «Нафтаном» (3:0), заменив Александра Володько.

Владислав КАБАЧЕВСКИЙ (Витебск) — 9



А вот Кабачевскому еще предстоит дебютировать на элитном уровне. Пока же 19-летний нападающий вынужден доказывать свою профпригодность на уровне дублирующих составов. Получается неплохо: в 18 матчах — 9 голов. Владислав набрал превосходную форму, забив три мяча в четырех августовских матчах.

Андрей СОЛОВЕЙ (Торпедо-БелАЗ*) — 9



Соловей и «Торпедо» расторгли контракт по соглашению сторон еще в июле, но 22-летний полузащитник все еще остается лучшим бомбардиром жодинского дубля. Андрей выступал за «автозаводцев» с 2016 года и провел за основной состав семь игр в высшей лиге. Кроме того, в нынешнем сезоне на счету Соловья девять мячей в семи матчах турнира дублеров. Сейчас он играет за «Слоним» в первой лиге, с которым жаждет получить повышение в классе.

Михаил ШИБУН (Шахтер, Городея) — 8



21-летний Шибун сменил «Шахтер» на «Городею» на правах аренды — воспитанник солигорчан будет выступать за «сахарников» до конца сезона. За новую команду Михаил уже провел четыре матча в высшей лиге. Командировки в первенство дублеров, где он смог бы пополнить бомбардирский баланс уже в качестве игрока «Городеи», регламентом не запрещены. Парень нравится главному тренеру команды Сергею Яромко: «Я люблю таких молодых и креативных на фланге. Тем более, он еще рыжий».

Василий ЖУРНЕВИЧ (Неман*) — 8



Журневич ни разу не сыграл за «Неман» в чемпионате-2017 и отметился лишь тем, что на его счет записали гол, которого не было — в товарищеском матче со «Смолевичами"-СТИ. За игровой практикой 22-летнего форварда решили оправить в польский четвертую лигу — в клуб «Знич» из 40-тысячного городка Бяла-Писка. А в чемпионате дублеров Журневич провел 15 матчей и забил восемь мячей. Кроме того, сыграл в текущем розыгрыше Кубка Беларуси против гомельской СДЮШОР № 8 (7:0), в котором набрал четыре результативных балла (2+2).

Артур БОМБЕЛЬ (Неман) — 8



Бомбель — рекордсмен гродненского клуба по играм и голам за дублирующий состав: 138 матчей, 48 голов. В этом сезоне на счету 24-летнего форварда 14 игр и 8 мячей. К поединкам главной команды Артур привлекается с 2011 года, а свои первые голы в чемпионате за основу забил в сезоне-2015. В высшей лиге на его счету 6 точных ударов в 77 встречах.