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— Когда вы планируете сыграть за «Челси»?

— Совсем скоро. Я в хорошем состоянии, но никуда не спешу.

— Над чем вам следует поработать?

— Даже лучшие игроки планеты должны развиваться. Футбол не стоит на месте. Уверен, что могу больше забивать, и ассистировать партнерам. Нужно стремиться к этому.

— «Челси» потерял Неманью Матича и Джона Терри, но пригласил несколько игроков на разные позиции. На ваш взгляд, команда стала сильнее?

— Не знаю. Это станет понятно в конце сезона. В прошлом году мы стали чемпионами. Возможно, мы стали сильнее, но команду покинул Терри и Матич. Очевидно, Бакайоко и Мората должны компенсировать эти потери.

— Кто является главным конкурентом «Челси» за чемпионский титул?

— Не могу сказать. В премьер-лиге есть пять-шесть команд, которые каждый сезон претендуют на победу. Здесь нужно быть готовым ко всему. В противном случае, вы рискуете проиграть. В конце сезона станет ясно, кто является лучшим.

— Что делает Антонио Конте особенным тренером?

— Все его знают. Он действительно хороший специалист. В прошлом сезоне Конте привел команду к победе в АПЛ. У него приличный опыт. Он думает только об игре. Ему нравится работать. Думаю, это и есть секрет его успеха.

— Тибо Куртуа сказал, что хочет пройти в Лиге чемпионов, как можно дальше. Можно сказать, что этот турнир в приоритете у команды?

— Лично я хочу выиграть все возможные трофеи. Конечно, Лига чемпионов — особенный турнир. Никогда еще не выигрывал ее. Я хочу сыграть в финале и выиграть его. Почему бы и нет?

— «Челси» выиграл премьер-лигу дважды за три года, а «Реал» стал чемпионом страны впервые за четыре года. Можно сказать, что ваш главный конкурент в Лиге чемпионов именно мадридский клуб?

— Ну сейчас «Реал» является лучшей командой мира. Они выиграли все. У них очень сильный состав и прекрасный тренер. Конечно, тяжело обыграть такого соперника, но это футбол и загадывать не стоит.

— Роналду и Месси — главные претенденты на «Золотой мяч» с 2008 года. Планируете разрушить эту тенденцию?

— А почему нет? Я не выхожу на поле ради этой награды, но буду счастлив, если мне удастся ее заполучить. Моя семья будет рада, но могу сказать вам, что «Золотой мяч» — не главная цель для меня.

— Какую роль в «Челси» играют испанские футболисты?

— Аспиликуэта — один из моих друзей. Сейчас Сесар стал вице-капитаном команды. У него большой опыт. Он отдается на все сто процентов даже во время тренировок. Мне приятно играть с этим человеком.

У Алонсо великолепная левая, мы очень рады иметь такого защитника. Что касается Фабрегаса, то здесь все просто: это настоящий мастер. Я так его называю. У него гениальное понимание игры. А Педро просто фантастический игрок, который выиграл абсолютно все с «Барселоной» и успел написать историю в «Челси».

— Что вы скажете о Морате?

— Никогда не играл с этим парнем. Знаю, что он уже успел выиграть трофеи с «Ювентусом» и «Реалом». Мне не терпится выйти с ним на поле. «Челси» нужен был бомбардир, и мы счастливы, что заполучили этого игрока. Альваро очень общительный и приятный человек.

— Как вы относитесь к Диего Косте?

— Мы провели вместе не один сезон. Он настоящий друг. Мне бы хотелось, чтобы он вернулся в команду, но решения принимаю не я.

— Вы любите 10-й номер, потому что под ним играл Зидан?

— Да. Это был великий игрок. Будучи ребенком, я постоянно думал о нем. Он мог делать на поле абсолютно все. Теперь Зидан стал великим тренером, а то что сотворил его «Реал» — просто волшебство.

— Вы знаете все о чемпионате Франции. Может ли этот турнир наскучить Неймару?

— Прежде всего, это непростая лига. Защитники играют против нападающих очень и очень жестко. Но Неймар умеет все. К тому же, он выступает за сильную команду. Думаю, его переезд пойдет ему на пользу, — заявил бельгиец.