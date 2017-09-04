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4 сентября 2017, 12:54 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Месси не продлевает контракт с «Барселоной» из-за Бартомеу

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не спешит продлевать контракт с каталонским клубом.

Нападающий Барселоны <span class=error>Лионель</span> <span class=error>Месси</span> не спешит продлевать контракт с каталонским клубом. Увеличить
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Несмотря на то что руководство неоднократно говорило о скором подписании договора, этого не произошло.

В августе Лионель Месси отложил продление контракта, желая посмотреть, как будет развиваться команда и какой она будет в новом сезоне. Теперь на пути встал президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу.

AS сообщает, что Лионель Месси не хочет продлевать контракт, пока идёт сбор подписей за вотум недоверия к президенту. 30-летний аргентинец не хочет быть частью этого процесса.

Контракт Лионеля Месси с «Барселоной» действует до лета 2018 года.

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