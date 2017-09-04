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4 сентября 2017, 12:46 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Руководство «Кристал Пэлас» может уволить де Бура до конца недели

«Кристал Пэлас» может остаться без главного тренера уже на этой неделе.

<span class=error>Кристал</span> <span class=error>Пэлас</span> может остаться без главного тренера уже на этой неделе. Увеличить
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The Independent сообщает, что в случае поражения от «Бёрнли» в 4-м туре Премьер-лиги Франк де Бур будет отправлен в отставку. Встреча состоится 10 сентября в Бёрнли.

Голландский специалист возглавил «Кристал Пэлас» в конце июня этого года, сменив на тренерском мостике Сэма Эллардайса. Контракт рассчитан на три года.

Ранее сообщалось, что в случае отставки де Бура, под руководством которого команда потерпела три поражения подряд на старте сезона, в «Кристал Пэлас» может вернуться Сэм Эллардайс.

Кристал Пэлас
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