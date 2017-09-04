Руководство «Кристал Пэлас» может уволить де Бура до конца недели
«Кристал Пэлас» может остаться без главного тренера уже на этой неделе.
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The Independent сообщает, что в случае поражения от «Бёрнли» в 4-м туре
Голландский специалист возглавил «Кристал Пэлас» в конце июня этого года, сменив на тренерском мостике Сэма Эллардайса. Контракт рассчитан на три года.
Ранее сообщалось, что в случае отставки де Бура, под руководством которого команда потерпела три поражения подряд на старте сезона, в «Кристал Пэлас» может вернуться Сэм Эллардайс.
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