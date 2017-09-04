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4 сентября 2017, 11:40 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Санья может перейти в «Лестер»

«Лестер Сити» может подписать контракт с бывшим защитником «Манчестер Сити» Бакари Санья, который в настоящее время является свободным агентом.

Французский игрок летом покинул стан «горожан» и в настоящее время находится без клуба.

Во время трансферного окна к 34-летнему игроку интерес проявляли «Бенфика», «Спортинг», «Торино», «Бешикташ» и «Бурсаспор», но сделка в итоге не состоялась. Как сообщает ESPN, Санья рассматривает вариант продолжить выступления в Англии. Отмечается, что в его услугах лично заинтересован наставник «Лестера» Крейг Шекспир.

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