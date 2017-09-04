«Акжайык» не знает своей истории

В его тексте, черным по белому, значится: «Уважаемые болельщики! Администрация футбольного клуба «Акжайык» обращается ко всем любителям футбола с просьбой помочь в сборе информации об истории уральской команды. На следующий год футбольный клуб «Акжайык» будет отмечать 50-летний юбилей. В связи с этим администрация клуба намерена собрать всю историю уральской команды в одном печатном издании, посвященном юбилею.

Обращаясь ко всем любителям футбола — болельщикам ФК «Акжайык», ветеранам спорта, тем, кто обладает историческими данными, администрация клуба просит помочь в создании юбилейной книги. Турнирные таблицы чемпионатов страны, лучшие выступления команд, бомбардиры — вырезки из газет, регламенты, журналы…"



Печально лишний раз констатировать, что когда в футбольный клуб приходят временщики, никогда прежде отношения к виду спорта № 1 не имеющие, история ФК начинает создаваться зачастую подручными средствами заново.