Матч чемпионата Коста-Рики по футболу был прерван из-за угрозы взрыва на стадионе
ТАСС, 4 сентября. Встреча чемпионата
Коста-Рики по футболу между командами «Саприсса» и «Греция» был остановлен на 81-й минуте из-за поступившего звонка о заложенной на стадионе бомбе. Об этом сообщает сайт телекомпании Oglobo.
На матче, проходившем в воскресенье на домашнем стадионе «Саприссы» в
Матч будет доигран в понедельник. Инцидент произошел за несколько дней до отборочной встречи чемпионата мира 2018 года, в котором сборная
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