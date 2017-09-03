Сумма отступных за Антуана Гризманна уменьшилась с 200 до 100 миллионов евро
Сумма отступных за форварда мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна уменьшилась с 200 до 100 миллионов евро, сообщает Eurosport со ссылкой на AS.com.
В июне «Атлетико» договорился с Гризманном о том, что сумма отступных составит 200 миллионов евро. Как утверждает AS, соглашение носило временный характер и действовало до завершения летнего трансферного окна.
С 1 сентября сумма отступных за француза снова равняется 100 миллионам евро.
«Атлетико» запрещено заявлять новых футболистов до января 2018 года. Гризманн сообщил, что не собирается уходить из клуба до этого срока.
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