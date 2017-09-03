Милевский — лучший игрок брестского «Динамо» в августе
Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский назван лучшим игроком клуба в августе, сообщает официальный сайт
бело-голубых.
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За бывшего игрока «Тосно» проголосовали 36,5 процент болельщиков. Вторым стал Павел Седько (27,9 процента), а третьим — еще один бывший игрок российского клуба Павел Нехайчик (экс-«Динамо», «Томь», «Оренбург»). За него отдали голоса 12 процентов болельщиков.
Милевский перешел в брестское «Динамо» этим летом. В августе он забил 3 гола и отдал 1 передачу в чемпионате Белоруссии.
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