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3 сентября 2017, 18:25 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Мбаппе: ПСЖ и так был мне интересен, а переход Неймара стал бонусом

Нападающий Килиан Мбаппе поделился эмоциями от перехода на правах аренды из «Монако» в «ПСЖ», а также рассказал, какую роль в его решении о переходе во французский клуб сыграл форвард Неймар.

Нападающий <span class=error>Килиан</span> <span class=error>Мбаппе</span> поделился эмоциями от перехода на правах аренды из Монако в <span class=error>ПСЖ</span> а также рассказал какую роль в его решении о переходе во французский клуб сыграл форвард <span class=error>Неймар</span>. Увеличить
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«Великие футболисты творят историю в своей стране. Если бы спустя полгода, после того как стал играть, покинул Францию, остался бы вечно подающим надежды. В Париже клуб, который обладает амбициями стать лучшим в мире и хочет выступать во всех турнирах. Сделаю всё возможное, чтобы творить историю вместе с «ПСЖ».

Играть в одной команде вместе с Неймаром — это что-то необыкновенное. «ПСЖ» и так был мне интересен, а переход Неймара стал дополнительным бонусом, — цитирует Мбаппе Goal со ссылкой на Telefoot.

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