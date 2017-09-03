Мбаппе: ПСЖ и так был мне интересен, а переход Неймара стал бонусом

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«Великие футболисты творят историю в своей стране. Если бы спустя полгода, после того как стал играть, покинул Францию, остался бы вечно подающим надежды. В Париже клуб, который обладает амбициями стать лучшим в мире и хочет выступать во всех турнирах. Сделаю всё возможное, чтобы творить историю вместе с «ПСЖ».