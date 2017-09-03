«Ордабасы» в товарищеском матче переиграл «Махтаарал»

«Ордабасы»: Бекбаев (Нурмухаметов 46), Ирисметов, Мухтаров, Смаков (Ковальчук 46), Толебек (Жаксыбаев 70), Бочаров (Аширбеков 46), Петрак (Смаков 70), Бейсенов, Жумаханов, Йорданов (Диакате 46), Вуяклийа.



В этой встрече все решил дубль полузащитника Саната Жумаханова, на который соперник ответил только одним голом. Победа «Ордабасы» — 2:1.