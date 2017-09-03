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3 сентября 2017, 17:51 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Ордабасы» в товарищеском матче переиграл «Махтаарал»

Шымкентский «Ордабасы» во время перерыва в Премьер-Лиге сыграл товарищеский матч с представителем Первой лиги «Махтааралом».

«Ордабасы»: Бекбаев (Нурмухаметов 46), Ирисметов, Мухтаров, Смаков (Ковальчук 46), Толебек (Жаксыбаев 70), Бочаров (Аширбеков 46), Петрак (Смаков 70), Бейсенов, Жумаханов, Йорданов (Диакате 46), Вуяклийа.

В этой встрече все решил дубль полузащитника Саната Жумаханова, на который соперник ответил только одним голом. Победа «Ордабасы» — 2:1.

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