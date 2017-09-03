Товарищеский матч. Дублеры БАТЭ уступили основной команде

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БАТЭ (Борисов) — БАТЭ-д (Борисов) — 4:0 (2:0)

ДУДИНКА. 3 сентября. Тренировочное поле. Начало в 13.00.

СУДЬЯ: П. Коронец (Жодино).

БАТЭ: С. Веремко (А. Чичкан, 46), А. Шкурдюк, В. Гайдучик, Н. Милунович, Д. Бага, Е. Яблонский, А. Володько, М. Володько, В. Мухамедов, В. Родионов (к), И. Стасевич.

БАТЭ-д: А. Черных, И. Манаенков, С. Гусев, И. Кисель (А. Смирнов, 46), И. Размыслович (П. Размыслович, 46), А. Ханевич (к), А. Белезяк (Е. Чичев, 46), Д. Тропин, А. Рулинский (Д. Пивень, 46), К. Ермакович (А. Потемкин, 46), А. Абрамович. Запасной: Р. Ширин.

ГОЛЫ: 1:0 — Н. Милунович (19). 2:0 — М. Володько (26, пас — И. Стасевич). 3:0 — Д. Бага (51-г, пас — М. Володько). 4:0 — В. Мухамедов (54, пас — А. Володько).